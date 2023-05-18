أثارت سيدة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعلها عقب تسلمها “وسام الشجاعة” من الرئيس الأمريكي جو بايدن نيابة عن ابنها الشرطي الذي قتل أثناء القيام بعمله.

وأظهر مقطع فيديو المرأة وهي ترتدي ملابس سوداء، تنظر بطريقة غير راضية بعد تسلمها الميدالية عقب مرور بايدن.

وتساءل بعض المغردين، عما إذا كان خطاب بايدن وحزبه “المعادي” للشرطة، هو السبب في حنقها، فيما قال آخرون إنها “أصعب لحظة تعيشها هذه الوالدة بعد وفاة ابنها، حيث أنها مضطرة للنظر في عيون الرجل الذي تلومه على تمكين هذه الجريمة أمام الصحافة والعالم، ومنع غضبها من الانفجار”.

ومنح الرئيس الأمريكي جو بايدن وسام الشجاعة (Medal of Valor) لـ15 ضابطا بما في ذلك ضابطان توفيا أثناء أداء عملهما، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.