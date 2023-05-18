تعتبر الدويدية (Demodex) نوع من العث الذي يعيش على وجوه معظم الناس ويتزاوج في أثناء نومنا.

وكشف مقطع فيديو جديد على قناة Journey to the Microcosmos على “يوتيوب” هذه المخلوقات الزاحفة المخيفة في لقطات التقطها مصور فيديو ومؤلف كتاب “الجمال الخفي للعالم المجهري” جيمس فايس، بعد أن وجد بقعة سوداء على رأسه.

وأوضح أن هذه البقعة السوداء هي عث الدويدية التي يقل طولها عن ملليمتر واحد ولها ثمانية أرجل صغيرة.

وقال فايس :” أن العث الدويدية خلال النهار، يتسكعون داخل مسامنا، وفي الليل يبحثون عن مجموعات عث أخرى على وجوهنا للتزاوج.”

وأضاف:” أنهم عندما ينتهون، يعودون إلى المسام ليضعوا بيضهم”، مُشيرًا إلى أن العث غير ضار ويوجد لدى الجميع تقريبا.

وتابع غرين: “إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فمن المحتمل أن يكون لديك الدويدية على وجهك، وإذا لم تفعل ذلك الآن، فستفعل ذلك في النهاية”.

يُذكر أنه تم اكتشاف ذلك لأول مرة في عام 1841 من قبل عالمين لم يتمكنا من معرفة ما كانت عليه، وفقا لمجلة Discover Magazine، ودراستها لأول مرة رسميا في عام 1842 من قبل عالم ألماني يُدعى جوستاف سيمون.