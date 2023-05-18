وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.