بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” أبناء عمر رايانو بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

ويُشار إلى أن العملية تجري بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.

ووثق مقطع فيديو لوالدا التوأم السيامي النيجيري “حسانة و حسينة” يتابعان مراحل عملية الفصل داخل قاعة مرئية خصصت لهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

‏عبر.

وعلّق والد التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” بفرح خلال حديثه على قناة الإخبارية، قائلاً :”الحمد لله على النعم كلها.”

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

فيديو | وطن الأعمال الإنسانية.. والد التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" معلقا بفرح: الحمد لله على النعم كلها#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/k4CPpzYpJj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023