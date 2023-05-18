تعرض ريال مدريد لهزيمة برباعية نظيفة على يد مانشستر سيتي على ملعب “الاتحاد” في إياب نصف النهائي،أمس الأربعاء، ليودع دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الخسارة بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وألقى سهيل صقر شاعر وفنان لبناني، أبيات ساخرة واستطاع عبر قصائده الشعرية أن يلامس قلوب الآلاف من أعمار مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، اشتهر بالزجل والأغاني التراثية خرج بقصيدة شعبية عفوية يحزن بها على حال الريال.

ويواجه سيتي في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، مع إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-صفر و1-صفر.