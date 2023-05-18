يضم سوق المملكة سيارات جديدة موديل 2022، وذلك لتوفير جميع أنواع السيارات أمام المواطنين المقبلين علي شراء سيارات جديدة، خصوصا أن المواطنين دائما ما يفضلون الحصول على أكثر من سيارة وتخصيص كل منهم لعمل شيء معين حسب المميزات التكنولوجية التي تمتلكها كل سيارة .

لذلك إليك 4 سيارات جديدة موديل 2022 الموجودة داخل السوق أسعارها أقل من 70 ألف ريال ومنها، سيارة بي واي دي‬ كيو آي، بايك D50 ، سكودا رابيد :

1- شيري اريزو 5

جاءت سيارة شيري اريزو 5 بقوة 114 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعة سيارة شيري اريزو 5 القصوى الي 180 كم/ساعة.

وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 48.300 ألف ريال، وتصل الفئة الثانية بسعر 52.785 ألف ريال سعودي .

2- رينو سيمبول

أقصي سرعة لسيارة رينو سيمبول السيدان 180 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتحتاج الي 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

وتأتي السيارة الجديدة بفئة واحدة سعرها 50.370 ألف ريال .

3- سكودا رابيد

تستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر، ويصل سعر السيارة لـ 50 .600 ألف ريال للفئة الأولي، و61.215 ألف ريال للفئة الثانية.

4- بايك D50

تتميز السيارة بعزم دوران سيارة بايك D50 يصل الي 148 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتنتج قوة 110حصان.

تبدأ أسعار السيارة من 60.939 ألف ريال، وترتفع لتصل الي 67.839 ألف ريال للفئة الأعلى في التجهيز.