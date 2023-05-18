أطلقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، تحذيرًا إلى متابعيها من فتح الروابط التي تصل إليهم من جهات مجهولة عبر الواتساب أو تطبيقات التواصل المختلفة، عقب تعرُّضها لمحاولة نصب عن طريق الهاتف.

وقالت إلهام الفضالة في فيديو بثته عبر حسابها في سناب شات وجرى تداوله، تفاصيل تعرضها لمحاولة نصب وكتبت: “اتصل بي رقم هاتف محمول غريب الساعة 11 صباحاً، وادعى أنه من وزارة الداخلية، واستغربت أن يتصل بي من هاتف محمول وليس من هاتف أرضي، وتحدث معي شخص من جنسية غير كويتية”.

وأوضحت الممثلة الكويتية: “أبلغني أن هناك إيقافاً لبطاقتي البنكية وبطاقتي المدنية، وعندما حاولت أن أتحدث معه لماذا يتصل بي من هذه الجهة، ولا يتكلم العربية جيداً، أقفل الجهاز”.

وأشارت إلى أنه ليس من عادتها فتح الروابط التي تصل إليها من أي جهة على واتساب أو غيره من التطبيقات، حذراً من اختراق أجهزتها وسرقة معلوماتها، مشددة في الوقت ذاته على أنها لا تحب إعطاء معلوماتها لأي شخص.

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