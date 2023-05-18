أكد الشيخ سعد الخثلان أن أكل لحم الإبل قبل الصلاة ينقض الوضوء
وقال الخثلان :” أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فعليك الوضوء بعد أكلها عند الصلاة”
وأضاف ” في حال أكل الشخص لحم الإبل ولم يكن يعلم ذلك ثم صلى، عليه أن يعيد صلاته ووضوءه”.
أكلت لحم الأبل ولم أكن أعلم ذلك إلا بعد الصلاة.. هل أعيد الصلاة؟
الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/9I8JbeCqBz
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 17, 2023
أخوي ابوفهد الحبلاني العنزي …. نسخك هذهِ المرة مُخالف للشرع فأحذر يا رعاك الله 🤲
أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء