أكد الشيخ سعد الخثلان أن أكل لحم الإبل قبل الصلاة ينقض الوضوء

وقال الخثلان :” أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فعليك الوضوء بعد أكلها عند الصلاة”

وأضاف ” في حال أكل الشخص لحم الإبل ولم يكن يعلم ذلك ثم صلى، عليه أن يعيد صلاته ووضوءه”.