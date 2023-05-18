روى طبيب طوارئ عن حالة وفاة طفلة في عمر الـ 12 سنة بسبب مخدر الشبو .
وقال الطبيب من خلال مقطع فيديو، أن الطفلة وصلت الطوارئ بحالة تشنجات شديدة، وعندما سارع الأطباء لانقاذها ومحاولة إنعاشها كانت قد فارقت الحياة.
وأفاد بأنه عندما أرسل عينة من الدم إلى مختبر السموم للكشف عن سبب الوفاة؛ تبيّن أنها جرعة من الشبو الذي أدى إلى وفاتها .
لاحول ولا قوة إلا بالله
من العدو الذي أوصل إليها هذا الشبو ؟؟؟؟؟؟ و أين الأم عن أبنتها طوال تلك الأيم ؟؟؟ نايمة و في سبات !!!! 😤😡😤 هذهِ جريمة ولا بد من فتح تحقيق و الرجوع إلى جوالها و جهازها المحمول و إلى صديقاتها و البحث و التحري إلى أن يتم القبض على ذلك العدو مروج الشبو ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون 😥🤲😥