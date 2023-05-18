روى طبيب طوارئ عن حالة وفاة طفلة في عمر الـ 12 سنة بسبب مخدر الشبو .

وقال الطبيب من خلال مقطع فيديو، أن الطفلة وصلت الطوارئ بحالة تشنجات شديدة، وعندما سارع الأطباء لانقاذها ومحاولة إنعاشها كانت قد فارقت الحياة.

وأفاد بأنه عندما أرسل عينة من الدم إلى مختبر السموم للكشف عن سبب الوفاة؛ تبيّن أنها جرعة من الشبو الذي أدى إلى وفاتها .