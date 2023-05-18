انتشر مقطع فيديو لمسن سعودي يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة مع أحد السائحين في قرية الوحي بمنطقة نجران.

وأظهر الفيديو سعيد آل شطفان اليامي يتحدث مع أحد السياح عن المنطقة، كما دعا المسن السائح لتناول وجبة العشاء معه في المنزل، إلا أن السائح اعتذر له لأن لديه موعد في نجران ، وشكره على كرمه.

ولقى الفيديو انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وأشادوا بإجادة المسن للغة الإنجليزية بشكل ممتاز دون أخطاء ، داعين لتكريمه لما يمثله من عنصر هام في الإرشاد السياحي، وعكس الصور الإيجابية للمنطقة لدى السياح.