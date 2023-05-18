عثر فريقٌ من علماء الآثار السعوديين والدوليين على إحدى أقدم المنشآت الحجرية التي شُيدت في جبل الظلّيات بمنطقة الجوف ويعود تاريخها قبل 8 إلى 9 آلاف عام وذلك ضمن نتائج مشاريع المسح الأثري التي أجْرتها هيئة التراث مؤخراً بالتعاون مع المراكز العلمية الدولية.

وتم العثور في جبل الظلّيات على زوجَين من المصائد الحجرية الصحراوية تتباعد عن بعضها بمسافة 3.50 كلم، كما اكتُشفت في هذه المنطقة لوحة مُصغّرة لمصيدة حجرية صحراوية مرسومةٍ على حجر يبلغ طوله 382 سم، وعرضه 235 سم، ويعود تاريخها إلى حوالي 8 آلاف عام قبل الوقت الحالي.

كما عُثر سابقاً على منشآت مُصغّرةٍ أخرى لهذه المباني الضخمة، لكنها لم تكن بنفس الدقة الكبيرة التي نُفّذت بها منشآت الظلّيات