أوضحت أمل كنانة أخصائية تغذية علاجية صلاحية القوارير البلاستيكية واحتياطات استخدامها بعد الفتح لتفادي مخاطرها الصحيّـة.

وقالت كنانة :” خطر ترك المياه لأكثر من يوم في القوارير البلاستيك ثم شربها، فيجب أن تكون عملية شربها بنفس اليوم، كما أن ترك هذه القوارير داخل السيارة يعد أمرا خطيرا حيث تتفاعل المياه بشكل أسرع مع البلاستيك والتي تسبب الأورام وغيرها من الأمراض”

وأضافت” هناك رموز وأرقام موجودة أسفل قارورة المياه والعلب البلاستيكية تكون مرتبطة بموضوع الجودة والمواصفات والمقاييس، والأهم في هذه الرموز هو المثلث والرقم الذي يكون داخله، حيث أن الأرقام تكون من 1 إلى 7، الرقم 1 هو الذي يستخدم لقوارير المياه أو العصير، والرقم واحد مفترض أن يستخدم لمرة واحدة فقط ”