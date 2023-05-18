انتشر مقطع فيديو لرجل هندي ينقل طفلته المتوفاة، من المستشفى إلى قريته على دراجته النارية بولاية، ما أثار ضجة واسعة في الهند.

ويظهر الفيديو الأب المكلوم الذي يدعى لاكسمان سينغ، حاملا جثة ابنته ذات الـ 13 ربيعا، على دراجته النارية في ساعة متأخرة من الليل.

وقال الأب فيما بعد لوسائل الإعلام الهندية إن ابنته توفيت بسبب “فقر الدم المنجلي” ليلة الاثنين الماضي ، حيث إنه طلب من سلطات المستشفى الحصول على سيارة إسعاف، لكنه أُبلغ أن القوانين تمنع ابتعاد سيارة الإسعاف عن المستشفى أكثر من 15 كيلومترًا، ما اضطره إلى نقلها على متن دراجة نارية.