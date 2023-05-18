نجح الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، صباح اليوم في عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسنا وحسينة”، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال رئيس الفريق الطبي عبد الله الربيعة: لقد اكتملت المرحلة الحاسمة من عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسنا وحسينة”، وتبقى عدة ساعات لإعادة الترميم.