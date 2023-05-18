كشفت تقارير أن نادي أتلتيكو مدريد ينافس الهلال للتعاقد مع ظهير أيسر نادي برشلونة، الإسباني جوردي ألبا، في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ألبا يرغب في الاستمرار مع برشلونة، وإكمال عقده الذي ينتهي في يونيو 2024، لكنه قد يوافق على الانتقال إلى الهلال.

وقالت الصحيفة: “نية ألبا واضحة، هو لا يزال يريد الاستمرار في برشلونة وإكمال عقده، لكن هذا لا يمنع اهتمام الأندية الأخرى بمحاولة التعاقد مع الظهير الإسباني، ومن أبرز الفرق المهتمة أتلتيكو مدريد إضافة إلى الهلال السعودي”.

يذكر أن ألبا، انضم إلى صفوف برشلونة عام 2012، قادمًا من فالنسيا، وخلال مسيرته شارك في 457 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل 27 هدفًا.