سلطت صحيفة بيروفية الضوء على تواجد نجم الهلال أندريه كاريلو ضمن التشكيلة المثالية في دوري روشن للمحترفين.

وأبرزت صحيفة “infobae” البيروفية تواجد نجم الهلال أندريه كاريلو ضمن اختيارات اللاعب التونسي نعيم السليتي للتشكيلة المثالية في الدوري السعودي، والتي ضمت 5 لاعبين هلاليين و3 من الاتحاد واثنين من الشباب ولاعب من الطائي.

وذكرت الصحيفة في تقريرها: “يلعب حاليًا مع نادي الهلال في المملكة العربية السعودية ، حيث يعد من أفضل لاعبي كرة القدم، وعلى الرغم من حقيقة أن مستواه لم يكن الأفضل في الأسابيع الأخيرة ، فقد تم اختياره في أحد عشر مثاليًا للدوري السعودي للمحترفين بعد أن ساعد في التعادل 2-2 مع الاتحاد”.

وأضافت: “كان أندريه كاريلو من أبرز اللاعبين في المباراة التي لعبها الهلال على أرضه ضد الاتحاد حيث تصرف بتمريرة حاسمة لمصعب فهد الجوير”.