أكد القانوني عبدالله الشايع أن مشاركة محمد كنو مع الأخضر والهلال صحيحة، وذلك على خلفية قضية اللاعب مع النصر.

وقال الشايع حول قضية النصر ومشاركة محمد كنو: “مختصر الرد المطالبة بعدم أهلية مشاركة كنو أمام النصر بتاريخ 26/12/2022 بالرجوع للمادة 43 فقرة 4 من لائحة الاحتراف المتضمنة وتسري العقوبة فور إخطار اللاعب بالقرار وتعلق العقوبات الرياضية على اللاعب في الفترة الممددة من آخر مباراة رسمية بالموسم وأول مباراة بالموسم الجديد فإن عقوبة كنو انتهت تماماً قبل بدء بطولة كأس العالم وتحديداً في 28/10/2022”.

وتابع: “الخلاصة مشاركة اللاعب صحيحة مع المنتخب ومع الهلال بعد 28/10/2022 بدأت بطولة كأس العالم في 20/11/2022، ومباراة الهلال مع النصر في 26/12/2022”.