وصل إلى جدة اليوم، الرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

يذكر أن المملكة تسلمت يوم أمس رئاسة القمة العربية خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.