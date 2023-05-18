رد زكريا أبو خلال مهاجم المغرب، على تقارير إذاعة مونت كارلو حول دخوله في مشادة مع مسؤولة محلية في فرنسا وغيابه عن مران فريق تولوز لهذا السبب.

وكانت الإذاعة الفرنسية، زعمت أن تولوز عاقب أبو خلال بخوض تدريبات منفردة لحين التحقيق معه بعد الدخول في مشادة مع لورنس أريباج نائبة رئيس بلدية تولوز والمسؤولة عن الجانب الرياضي خلال حفل التتويج بكأس فرنسا عقب الانتصار على نانت 5-1.

وأكد اللاعب أن تقارير مونت كارلو لا تسرد ما حدث في الحقيقة، قائلا: “نود أن نضع نهاية لهذا الجدل الذي أثر بشدة علينا وعلى عائلتينا، شكرا لاحترام قرارنا”.