كشفت تقارير إسبانية أن نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الأسبق داني ألفيس، سيقدم طلبًا يستغل من خلاله تواجد أطفاله في مدينة برشلونة للخروج من السجن.

وكان اللاعب قد طالب بالخروج من زنزانته لحين انتهاء محاكمته لكنه قوبل بالرفض بسبب احتمالية هروبه وعودته لبلاده.

وفي هذا السياق يستغل اللاعب أطفاله كوسيلة ضغط أخيرة، حيث أخبر محامو اللاعب، المحكمة، بأن موكلهم لن يغادر المدينة الإسبانية لأن أطفاله انتقلوا للعيش هناك ويدرسون في إحدى مدارس برشلونة، وأقر محاموه بأنه ” لا يمكن تصور مغادرته” لبرشلونة إذا سُمح له بالخروج من السجن لأنه لا يريد أن يلحق العار بأسرته.

ويتواجد ألفيس خلف القضبان منذ يوم 20 يناير الماضي، بعدما اتهمته فتاة باغتصابها في أحد الأندية الليلية.