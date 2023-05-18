قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، على 11344 نقطة وبقيمة بلغت 6.6 مليار ريال.

وأضاف أن المؤشر كان قد سجل الأسبوع الماضي قمة عند 11396 نقطة تقريبا، وأغلق هذا الأسبوع بإغلاق اليوم الخميس أسفل منها، مكونٱ شمعة أسبوعية نوعا ما سلبية، ولابد لإكمال الإيجابية والذهاب إلى مناطق أعلى هو العودة والإغلاق أعلى من 11396 للأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه في العموم مازال المؤشر يغلق فوق المتوسط لـ200 يوم والذي يسجل بإغلاق اليوم عند 11107 فهو في مناطق الأمان الإيجابية على المدى المتوسط والطويل، وأن كانت المؤشرات اللحظية القريبة مازالت متضخمة وفي حاجة لبعض التهدئة.