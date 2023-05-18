صرح خالد الغامدي لاعب الشباب، اليوم الخميس، بأن رئيس النادي خالد البلطان يحمل مسؤولية النادي فوق رأسه.

وقال الغامدي: “خالد البلطان لو معه دعم بالشتوية ما شفنا أشباه اللاعبين اللي موجودين الان، والبلطان شايل النادي على راسه ماهو مزهرية مثل غيره”.

وأضاف: “الجمهور مايستاهل اللي يحصل للشباب والخلل واضح”، مشيرا إلى عدم وجود دعم للنادي، مستكملا “وإن شاءالله نعوض الموسم القادم”.

يذكر أن فريق الشباب خسر أمام نظيره الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.

" لو كان البلطان يملك دعم بالفترة الشتوية لما جلس على بعض أشباه اللاعبين"

خالد الغامدي – لاعب #الشباب

⁧#الشباب_الوحدة | ⁦#SSC pic.twitter.com/oOfIC7Ie2O — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 18, 2023

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