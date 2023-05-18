برع المواطن النجراني، سعيد آل سليم، في طريقة تفاعله مع السيّاح الأجانب وقدرته على التواصل معهم باللغتين الإنجليزية والإيطالية.

ولفت إلى أنه تعلم اللغتين بالممارسة عندما عمل في الخطوط العالمية الأمريكية بمطار الظهران، وبعدها عمل في أرامكو، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشار إلى أنه عمل في أرامكو لعدة سنوات، حيث كان مسؤولا عن النقل، مشيرا إلى أنه عمل أيضا في وزارة الصحة.