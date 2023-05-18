أثارت البلوجر الكويتية فوز الفهد، حالة من الجدل، بعد تصريحها بأنها الخليجية الوحيدة التي تمت دعوتها لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76

وعبرت فوز الفهد عن سعادتها بعد أن اختارتها دار المجوهرات الفرنسية APM Monaco لتكون الخليجية الوحيدة المتواجدة في المهرجان، قائلة: “اختاروني الوحيدة من الخليج إني أجي أحضر مهرجان كان”.

وهاجم المتابعون فوز بعد تصريحها رغم وجود العديد من العارضات والممثلات من بينهم الفنانة أسيل عمران والعارضة ألين سليمان وأميرة الزهير ومصممة الأزياء هنيدة الصيرفي.

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