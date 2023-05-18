قال إبراهيم المسلّم، باحث ومتخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، إنه على المدى القصير حلول الذكاء الاصطناعي محل الوظائف، ربما يكون إيجابيا لكن يجب الاستعداد له على المدى الطويل.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يستبدل مهارات ومهام أكثر من الوظائف، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يخلق العديد من الوظائف المفيدة، وقد يتحول هذا لنتائج سلبية ومشاكل اقتصادية واجتماعية إذا لم تستعد البشرية لذلك.