قال إبراهيم المسلّم، باحث ومتخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، إنه على المدى القصير حلول الذكاء الاصطناعي محل الوظائف، ربما يكون إيجابيا لكن يجب الاستعداد له على المدى الطويل.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يستبدل مهارات ومهام أكثر من الوظائف، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يخلق العديد من الوظائف المفيدة، وقد يتحول هذا لنتائج سلبية ومشاكل اقتصادية واجتماعية إذا لم تستعد البشرية لذلك.

زواج الروبوتات من البشر؟

د. إبراهيم المسلّم – باحث ومتخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية يعلق على هذا التصور @csibrahim#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/exs063ONxv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 18, 2023

د. إبراهيم المسلّم – باحث ومتخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية: على المدى القصير حلول الذكاء الاصطناعي محل الوظائف ربما يكون إيجابيا لكن يجب الاستعداد له على المدى الطويل @csibrahim#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/VsmZcw5VTA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 18, 2023