أكدت وزارة الصحة مجددا على أهمية وضرورة توثيق تطعيمات أطفالك، كما شددت على سرعة توثيقها تفاديًا لفقدانها وتسهيلاً للوصول لها بكل سهولة.

وأوضحت أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم، مع التذكير على أهمية توثيق التطعيمات إلكترونيًا.

وفي وقت سابق، ددت “الصحة” أيضًا تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها أخيرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.