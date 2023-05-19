ضرب زلزال بقوة 7،7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزر لويالتي جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، في المحيط الهادي، وهي مجموعة جزر تتبع فرنسا إدارياً.

قالت السلطات إن تحذيرا من موجات مد عاتية “تسونامي” صدر، اليوم الجمعة، بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفقا للنظام الأميركي للتحذير من موجات تسونامي فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو.

واشار مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي إلى تشكل موجة مدّ هو أمر “ممكن” الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.