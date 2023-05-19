تزوج رجل دمية غنائية افتراضية بـ حجم كبير بعدما وقع في حبها، فيما رفضت والدته وعائلته حضور حفل زفافه، بينما يحاول أن يثبت لهم أنه يعيش في سعادة دائمة مع الدمية.

وقرر أكيهيكو كوندو الزواج من الدمية، التي بدأت بالفعل حياتها كصورة ثلاثية الأبعاد في عام 2018 ، في حفل فخم بقيمة 13500 جنيه إسترليني في حضور حوالي 40 ضيفًا.

كانت الدمية في صورة هاتسون ميكو ، مغنية البوب ​​التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والتي ظهرت في السابق مع ليدي جاجا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقال أكيهيكو كوندو: “كل يوم ، أخبرها بأشياء مثل أنا ذاهب إلى العمل وأنتي تبدو لطيفًا”، مضيفًا:”أعتقد أن أولوياتي قد انعكست عندما كنت مفتونًا بألعاب الفيديو والأنيمي ، حيث وضعت شخصيات خيالية على أناس حقيقيين”، بحسب وكالة أساهي الإخبارية.

وأضاف: ” أشعر بأن أفضل الآن، وهذا لأنني تحررت من اللعنة التي أجبرتني على التفكير في أنه يجب على الرجال الاقتراب من النساء وأن يبدو الرجال جذابين للجنس الآخر”.

وعلى الرغم من حضور 40 شخصًا حفل الزفاف الضخم، والذي نفترض أنه كان مليئًا بشكل أساسي بأصدقائه، لم تحضر والدة أكيهيكو أو أي شخص من أقاربه.