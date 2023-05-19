أعلنت المؤسسة العامة للري فتح التوظيف في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، الطائف، المدينة المنورة، أبها، دومة الجندل، الأفلاج، القطيف).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مهندس مشروع:

– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، الطائف، أبها).

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الهندسة المدنية.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة.

2- مهندس صيانة:

– مكان العمل (المدينة المنورة، دومة الجندل، القطيف، الأفلاج).

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة.

3- محلل مختبر:

– مكان العمل (الرياض، أبها، الطائف).

– حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكيمياء أو الهندسة الكيميائية أو الاحياء أو الاحياء الدقيقة أو الهندسة البيئية.

– حديث تخرج.

4- فني مختبر:

– مكان العمل (الرياض، الطائف، أبها، دومة الجندل، الأفلاج، القطيف).

– حاصل على درجة دبلوم فني مختبرات او دبلوم كيمياء صناعية او ما يعادلهما.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال اعمال الوظيفة.

5- مساح:

– مكان العمل (دومة الجندل).

– حاصل على درجة الدبلوم في المساحة أو رسم الخرائط أو الجيوماتكس أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال اعمال الوظيفة.

6- مهندس سلامة:

– مكان العمل (الرياض).

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية أو هندسة سلامة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة ويفضل ان يكون حاصلا على nebosh IGC او osha او ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.