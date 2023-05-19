أعلنت المؤسسة العامة للري فتح التوظيف في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، الطائف، المدينة المنورة، أبها، دومة الجندل، الأفلاج، القطيف).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مهندس مشروع:
– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، الطائف، أبها).
– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الهندسة المدنية.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة.
2- مهندس صيانة:
– مكان العمل (المدينة المنورة، دومة الجندل، القطيف، الأفلاج).
– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة.
3- محلل مختبر:
– مكان العمل (الرياض، أبها، الطائف).
– حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكيمياء أو الهندسة الكيميائية أو الاحياء أو الاحياء الدقيقة أو الهندسة البيئية.
– حديث تخرج.
4- فني مختبر:
– مكان العمل (الرياض، الطائف، أبها، دومة الجندل، الأفلاج، القطيف).
– حاصل على درجة دبلوم فني مختبرات او دبلوم كيمياء صناعية او ما يعادلهما.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال اعمال الوظيفة.
5- مساح:
– مكان العمل (دومة الجندل).
– حاصل على درجة الدبلوم في المساحة أو رسم الخرائط أو الجيوماتكس أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال اعمال الوظيفة.
6- مهندس سلامة:
– مكان العمل (الرياض).
– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية أو هندسة سلامة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة ويفضل ان يكون حاصلا على nebosh IGC او osha او ما يعادلها.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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