كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة (للرجال و النساء)؛ حملة الدبلوم والبكالوريوس وذلك للعمل في مجال الطب البيطري .
وأفادت الوزارة بأن الشروط والضوابط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– أجادة اللغة الانجليزية.
– إرفاق السيرة الذاتية.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– طبيب بيطري (15 وظيفة – لحملة البكالوريوس)
– مساعد طبيب بيطري (6 وظائف – لحملة الدبلوم)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م، من خلال الموقع .
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