كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة (للرجال و النساء)؛ حملة الدبلوم والبكالوريوس وذلك للعمل في مجال الطب البيطري .

وأفادت الوزارة بأن الشروط والضوابط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– أجادة اللغة الانجليزية.

– إرفاق السيرة الذاتية.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– طبيب بيطري (15 وظيفة – لحملة البكالوريوس)

– مساعد طبيب بيطري (6 وظائف – لحملة الدبلوم)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م، من خلال الموقع .