أطلقت شركة OpenAI لبرمجيات الذكاء الاصطناعي تطبيق ChatGPT رسمياً لنظام تشغيل iOS المخصص لأجهزة آيفون، مؤكدة أن التطبيق مجاني تماماً على متجر آب ستور.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن التطبيق يتيح مزامنة السجل الخاص بالدردشة عبر أجهزة آيفون، بحيث تتزامن المحادثات التي تُجري عبر الموقع الإلكتروني مع التطبيق في آيفون والعكس صحيح.

ولفتت إلى أن التطبيق يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة صوتياً عبر خاصية Whisper مفتوحة المصدر، كما يمكن لمشتركي الخدمة المدفوعة من التطبيق الوصول حصرياً إلى ميزات النموذج الأحدث GPT-4.