أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يثق بأن الشعب سيعيد انتخابه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الحالي.

وقال أردوغان خلال كلمة في ملتقى قطاع المواصلات باسطنبول المنعقد في مركز الخليج للمؤتمرات :” أن الشعب أظهر كيفية الشكل التشريعي الذي يريده من خلال الإدلاء بأصواتهم لتحالف الجمهور وتمكينه من حصد 322 نائبًا من أصل 600 في البرلمان.”

وأضاف:”بإذن الله، كلنا ثقة بأن شعبنا سيوكل إليّ الرئاسة مرة أخرى لمدة 5 سنوات بعدد قياسي من الأصوات والنسب المئوية في الجولة الثانية.”

يُذكر أن تركيا شهدت الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” زعيم حزب “الشعب الجمهوري” كمال قليجدار أوغلو، ومرشح “تحالف أتا” (الأجداد) سنان أوغان، وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما نال أوغلو 44.92 % وسنان أوغان 5.17% ومحرم إنجة (المنسحب) 0.44%.