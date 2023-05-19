وثق مقطع فيديو لجموع من المعتمرين اليوم الجمعة، في أجواء تحفها السكينة والطمأنينة والخشوع، وفي وسط رعاية جليلة من القيادة الرشيدة براحتهم وسلامتهم.

وأظهر الفيديو النفوس التي لاذت بمولاها طمعاً ورجاءً في صحن الطواف خلال تأدية المناسك بكل راحة وطمأنينة وسكينة.

كما بيّن سعي المعتمرين بين الصفا والمروة بهمة وحيوية وحماس ملفت رخم الازدحام الشديد.