أثيرت تساؤلات حول علاقة كوفيد-19 أو كورونا ولقاحاتها، في ظل تزايد أعداد الوفيات المفاجئة وخاصة في فئة الشباب، والتي شهدت مؤخراً وفاة الفنان فهد الحيان وقبله الفنان المصري مصطفى درويش وغيرهما.

وفي السياق، قال الدكتور إسلام استشاري أمراض القلب والشرايين، في مداخلة هاتفيه على برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية” :”إن حقبة كورونا علمتنا أن مرض كوفيد -19 قد يسبب ارتفاع معاملات التجلط بالجسم، مما يؤدي للإصابة بنوبات قلبية.”

وأضاف:” إن الحديث عن الآثار السلبية للقاحات واحتمال تسببها في الجلطات بأنواعها حديث شائك علمياً، لافتاً إلى أن الحالات المرتبطة باللقاحات حالات لأناس لديهم الاستعداد الجسدي أصلاً لحدوث مثل هذا النوع من التجلط سواء كان قلبياً أو رئوياً أو غيرهما.”

وتابع:” بالعادة لا تتسبب مثل هذه الحالة السالف ذكرها، بالتوقف المفاجئ للقلب فالمشاهدات أغلبها تكون حالات تخثر بالدم وجلطات رئوية أو قلبية دونما أي توقف مفاجئ للقلب، معتقداً استناداً على الأسباب العلمية، أن هؤلاء الذين تعرضوا للوفاة بهذه الطريقة كان لديهم استعداد جسدي سواء كان وراثيا أو جينيا لحدوث مثل هذه النوبات القلبية.”

ومن جانبه، أكد أنه لم يثبت علمياً حتى الآن أن اللقاحات هي المتسبب الرئيسي أو المباشر في حدوث نوبات قلبية أو توقف مفاجئ للقلب أو وفاة مفاجئة.