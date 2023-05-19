أكد المحلل السوري محمد هويدي، أن هناك إيمان تام من قبل الشعب السعودي في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتفاف قوي منهم خلف القيادة الشريفة.

وأضاف هويدي خلال حديثه على قناة الإخبارية على هامش القمة العربية في جدة :” أن هناك دول تعرقل رؤية ⁧‫ولي العهد‬⁩”، لافتًا أن كل من حاول عزل المملكة عاد معتذرًا وتحدث عن انجازاتها وصار معزولًا.

وتابع:” نحن نعلم كيف تتعاطى الصحافة الغربية مع المملكة”، مُشيرًا إلى أن كل الشخصيات التي عادت معتذرة تحدثت عن انجازات المملكة ورؤية سمو ولي العهد.

واختتم حديثه :” نحن كعرب بحاجة إلى شخص مثل ⁧‫ولي العهد‬⁩ الأمير محمد بن سلمان لأنه رجل استثنائي، ويحمل كل القضايا العربية .”

فيديو | المحلل السوري محمد هويدي: هناك دول تعرقل رؤية #ولي_العهد السعودي وكل من حاول عزل السعودية عاد معتذرًا وصار معزولًا#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/Vu6KzmY5PC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023