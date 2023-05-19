تسلم لبنان من الإنتربول الدولي نسخة عن “النشرة الحمراء” التي تطلب توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لصالح القضاء الفرنسي.

ورفض القضاء اللبناني تسليم رياض سلامة لقضاء فرنسا وفقاً لقوانينه، كما حدد جلسة للاستماع لرياض سلامة الأسبوع المقبل بعد تسلمه مذكرة الإنتربول وفقا ل”الحدث”

وجاءت مذكرة التوقيف الدولية بحق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال.

ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني الخميس ، سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه.

ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.