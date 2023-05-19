كشفت شركة مطارات جدة “JedCo”، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– رئيس قسم استراتيجية سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

– أخصائي مشتريات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد، المالية)، أو ما يعادلها.

– رئيس قسم إدارة البائعين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

وأفادت شركة مطارات جدة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.