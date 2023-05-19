بدأت قصة محركات V8 في بداية القرن العشرين وخاصة عند إطلاق كاديلاك لأول محرك V8 بكميات إنتاجية ضخمة، وقدم هذا المحرك بسعة 5.4 لتر بقوة 70 حصان، مع سرعة قصوى بلغت 105 كم/ ساعة.

وهذه هي البداية الحقيقية لمحركات V8 الأمريكية حيث بدأت العديد من العلامات التجارية الأمريكية من استخدام نفس الفكرة بعد تطويرها للحصول على محركات أخرى فريدة.

وتواصل العلامات التجارية تطوير محركات V8 على مدار العقود السابقة لنصل الآن إلى واحدة من أبرز الفترات في تاريخ صناعة محركات V8 حيث أصبحنا نشاهد محركات تصل إلى الآلاف من الأحصنة بعد تعديلها ليظهر لنا التطور الكبير لصناعة المحركات حول العالم، وإليك أفضل 10 محركات V8 في العالم.

ورفعت شيفروليه الستار عن النسخة الأولى من محرك LS V8 في الجيل الأول من كورفيت الرياضية بعام 1955، ومنذ هذه اللحظة استمرت شيفروليه بتطوير هذا المحرك بالعديد من الأجيال المتتالية بسعات لتريه متعددة تبدأ من 4.3 لتر حتى 6.6 لتر.

وقدمت شركة كرايسلر الأمريكية أول جيل من محرك هيمي الأسطوري في عام 1951، والذي حصل على العديد من التغيرات المتتالية لتطوير ليصبح أحد أعظم محركات V8 على الإطلاق حول العالم خاصة مع الشهرة الكبيرة للمحرك مع السيارات العضلية الأمريكية.

ولا يمكننا أن ننسى محركات V8 الأوروبية، لنبدأ مع محرك فيراري F106 V8 الفريد، والذي اعتمد على تصميم داخلي جديد يعكس التصميم المستخدم في المحركات الأمريكية الضخمة مع كرنك مسطح وأعمدة كامات علوية مزدوجة.

ويُذكر أن فيراري قدمت هذا المحرك بالعديد من السيارات ليصل في أقوى إصدارته لقوة 400 حصان بدون تربو، و 477 حصان عند تزويد المحرك بشاحن توربيني.

7/10 اودي FSI V8

اشتهرت اودي بالمحركات الكبيرة المزودة بشواحن توربينية حتى أطلقت محرك أودي FSI V8 الشهير من اودي R8، والذي تميز بالتنفس الطبيعي للهواء مع تقنيات متقدمة لحقن الوقود في المحرك، مع سرعة دوران تصل إلى 8,250 دورة بالدقيقة ليصبح أحد أفضل المحركات على الإطلاق.

6/10 بي ام دبليو V8

ينضم إلينا محرك بي ام دبليو V8 بسعة 4.4 لتر توين تربو الشهير، والذي تم استخدامه بالعديد من السيارات الفاخرة والرياضية من العلامة البافارية منذ إطلاقه للمرة الأولى، واستمرت بي ام دبليو بتطوير المحرك ليصل إلى قوة تتجاوز 600 حصان.