أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت الهيئة ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم جرافيك: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو التخصصات ذات الصلة.

– موظف دعم فني: شهادة الدبلوم في تخصصات: (حاسب آلي، دعم فني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مبرمج ومطور حاسب آلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة البرمجيات)، أو التخصصات ذات الصلة.

– أخصائي شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو التخصصات ذات الصلة.

– مصمم ويب: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو التخصصات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م حتى يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023م، وذلك من خلال الموقع .