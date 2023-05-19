علق تركي الضبعان رئيس نادي الطائي على الاتهامات التي وجهت للفريق لفريق بعد الخسارة أمام النصر في المواجهة التي جمعت الفريقين بدوري روشن.

وقال رئيس نادي الطائي : أرفض اتهامات الخيانة، ومستعدون لأي تحقيق في أداء الفريق أمام النصر.

وأضاف ” تغيير أمير سعيود أمام النصر خطأ جسيم وأمر مستفز لنا وللناس”

وتابع ” ما يتهم أحد بالخيانة إلا الخائن اللي تربى على الخيانة، إن كان هناك احتمال أن الطائي متخاذل فمن المفترض أن يؤخذ الأمر على المحمل الحسن إلى أن يثبت العكس”.