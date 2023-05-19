علق تركي الضبعان رئيس نادي الطائي على الاتهامات التي وجهت للفريق لفريق بعد الخسارة أمام النصر في المواجهة التي جمعت الفريقين بدوري روشن.
وقال رئيس نادي الطائي : أرفض اتهامات الخيانة، ومستعدون لأي تحقيق في أداء الفريق أمام النصر.
وأضاف ” تغيير أمير سعيود أمام النصر خطأ جسيم وأمر مستفز لنا وللناس”
وتابع ” ما يتهم أحد بالخيانة إلا الخائن اللي تربى على الخيانة، إن كان هناك احتمال أن الطائي متخاذل فمن المفترض أن يؤخذ الأمر على المحمل الحسن إلى أن يثبت العكس”.
تركي الضبعان – رئيس #الطائي: رادوي كان متشنجًا و تغيير أمير سعيود كان خطأ ومستفزًا أرفض اتهامات الخيانة .. مستعدين لأي تحقيق في أداء الفريق أمام النصر ..ولم يحدث شيء بعد لقاء #النصر_الطائي#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 18, 2023
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