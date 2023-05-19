رفع مانشستر سيتي دعوى قضائية، ضد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليطعن في قراره بإدانة النادي بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأرسل الدوري الانجليزي إخطارا إلى مانشستر سيتي في فبراير الماضي، يوضح التهم التي ارتكبها النادي باختراقه القواعد المالية.

وتقدم النادي بطعن في قرار الدوري، حيث لا ينبغي التحقيق في الأمر، قبل إخبار النادي

الجدير بالذكر أنه في حال ثبات التهمة على مانشستر سيتي، باختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، سيتعرض لعقوبات كثيرة، أحدها الطرد من الدوري الممتاز تماما.