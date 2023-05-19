أثار مقطع فيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الصدمة والاشمئزاز، لآلاف من الديدان البيضاء التي تسقط من السماء و تغطي الطريق بطبقة سميكة من الحشرات.

وأظهر المقطع الديدان المزعومة وهي تتساقط مثل قصاصات الورق و تدور و تطفو علي الأرض في ولاية “بيهار” و هي ولاية شرق الهند علي الحدود مع نبيال .

وبيّن المقطع أيضًا المخلوقات المجهولة الهوية و هي تمليء الطريق بينما شاهد السكان المحليون في صدمة، كما أغلق أخرون أبوابهم خوفًا من المشهد المرعب، و ولم يكن من المعروف ما الذي تسبب في سقوط الديدان أو أن كانت ديدان فعلاً.

والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام المحلية في الهند أكدت على عدم إصابة أحدًا بأذي إثر الحادث المثير للإشمئزاز، وهي ليست المرة الأولي التي تظهر فيها مخلوقات شبيهة بالديدان تمطر من السماء مثل طاعون غريب.