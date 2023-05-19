استطاعت مكافحة المخدرات بالأردن أن تستخرج من أمعاء مسافر في حدود المدورة المحاذي لحدود حالة عمار 6 بالونات تحتوي على (826) حبة كبتاجون مخدرة، كان قد ابتلعها ليتمكن من تهريبها إلى المملكة.

وأصدرت محكمة أمن الدولة بالأردن حكمًا بحبس المتهم 4 سنوات وتغريمه مبلغ 4 آلاف دينار، حيث تم الاشتباه به أثناء تفتيشه في حدود المدورة حيث عثر داخل احدى حقائبه على ثلاث حبات كبتاجون مخدرة كان يحوزها داخل الحقيبة بقصد التعاطي .

وبالتحقيق معه اعترف المتهم بإدخال حبوب المخدرات في أحشائه وعليه جرى اصطحابه إلى مستشفى معان الحكومي وبتصويره بالأشعة تبين وجود حبوب داخل أحشائه.

ويُشار إلى أنه تم إخراج ستة بلالين بداخلها (826) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة كان يحوزها بقصد توزيعها وترويجها على متعاطيها في المملكة .

وأفاد بأنه حصل على الحبوب المخدرة من متهم ثان مقابل الثمن وبفحص المواد المخدرة المضبوطة تبين احتوائها على مادة الأمفيتامين.

وعلى الفور قررت محكمة أمن الدولة تغيير وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم من تهمة تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك إلى جناية توزيع وترويج المواد المخدرة كما أدانته أيضًا بتهمة بيع وترويج مواد مخدرة في أراضي المملكة.