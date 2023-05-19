وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، وذلك لحضور القمة العربية في المملكة.

وأفاد الرئيس الأوكراني أنه سيلتقي ولي العهد في جدة، لافتاً إلى أن زيارته للمملكة ستتناول موضوعات بينها التعاون في مجال الطاقة

وأفادت مصادر إلى إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.