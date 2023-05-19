استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله مقر انعقاد اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية .

جاء ذلك ضمن استقبال سموه لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها.