استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله مقر انعقاد اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية .
جاء ذلك ضمن استقبال سموه لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/a18Nn3iac0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023
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