استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الأمير محمد بن سلمان، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها .

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/W5bkhLBbPY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/kPFlaUxNRW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/3YBwG2Kvf6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/KSLQkNoj2J — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الموريتاني لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/u2PC6G9Pqx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/lF0qyBkg00 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

https://twitter.com/i/status/1659514099091251200

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوفد المغربي الأمير رشيد الحسن لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/8rYq1bhjxe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/5e5YBFNyM4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/uWyPejWL0X — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/pr5HZpzzJs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/wHEGTX7ETc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس مجلس القيادة اليمني لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/duKU8qR35l — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023