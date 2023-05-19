استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الأمير محمد بن سلمان، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها .

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