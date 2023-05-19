رفعت شركة رنج روفر الستار عن سياراتها الجديدة رنج روفر موديل 2024 الهايبرد، التي تنتج قوة 606 حصان، وتنتمي سيارة رنج روفر الهايبرد الي فئة السيارات الـ SUV، ومن المقرر أن تنطلق سيارة رنج روفر يوم 31 من شهر مايو الجاري .

وتأتي السيارة بنظام بلج أن هايبرد PHEV ، يجمع بين عمل محرك بنزين 8 سلندر سعة 4400 سي سي توين تيربو بالإضافة الي نظام هجين ينتج من عملهم معاً قوة 606 حصان، وعزم أقصي للدوران 750 نيوتن/ متر.

كما تجمع سيارة رنج روفر P460e بين محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، ومحرك كهربائي، وبطارية سعة 38.2 كيلوواط، تنتج قوة 453 حصان .

بينما تجمع رنج روفر P550e بين محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، و محرك كهربائي، وبطارية سعة 38.2 كيلوواط تنتج قوة 542 حصان، وتتسارع رنج روفر P550e من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 96 كم/ساعه في 4.8 ثانية .

وتميزت مقصورة السيارة موديل 2024 بالكثير من التغييرات من شركة لاند روفر منها على سبيل المثال ، أحدث جيل من النظام المعلوماتي والترفيهي Pivi Pro، وشاشة تعمل باللمس زجاجية مقاس 13.1 بوصه، ومساعد صوتي أمازون اليكسا ” Amazon Alexa”.

وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 108.895 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 408.356 ألف ريال، ويشمل ذلك السعر رسوم الشحن والتوصيل.