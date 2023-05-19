وثقت لقطات مصورة لحظة فرحة الطلبة السعوديين بحصد جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023.

وحصلت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم للعام 17 على التوالي، على 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

وحصد الجوائز الخاصة كل من؛ الطالبة ديما محمد عيسى مروحي وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة، فيما حققت الطالبة عبير علي بن ناصر اليوسف جائزة في مجال علم المواد.

بينما حققت الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم جائزة في مجال الطاقة، كما حقق الطالب وسام فهد عبد المعطي القرشي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.