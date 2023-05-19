باءت أولى محاولات نادي باريس سان جيرمان، للتخلص من اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، في صيف 2023، بالفشل.

وأفادت مصادر صحفية بأن نيوكاسل تواصل مع المقربين من نيمار، لجس نبض نجم السامبا، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن نيمار يريد الرحيل عن باريس، في ظل توتر علاقته مؤخرًا مع جماهير الفريق، إلا أن المفاوضات مع مسؤولي نيوكاسل، لم تشهد أي تقدم ملموس.

وقالت أن الصفقة مهددة بالفشل، لأن التوصل لاتفاق مادي مع اللاعب، يبدو عملية صعبة ومعقدة.

والجدير بالذكر أن عقد نيمار مع باريس ينتهي في صيف 2025، ويبتعد اللاعب عن المستطيل الأخضر منذ فبراير الماضي بسبب إصابة في كاحل القدم، وخضوعه لعملية جراحية.