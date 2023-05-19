قامت جماهير ليفربول الإنجليزي بصب غضبها على رابطة الدوري الإنجليزي وذلك بعدما أقصت محمد صلاح من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وأوضح موقع “ليفربول.كوم” المهتم بأخبار النادي الأحمر أن ما تعرض له النجم المصري هو “سرقة” لأسباب مشبوهة.

وقال:” أن ليفربول لم يكن بأفضل حالاته هذا الموسم، لكن لا يمكن تجاهل محمد صلاح وما قدمه هذا الموسم”، مؤكدًا أن استبعاده من القائمة يعتبر ضرباً من الجنون”.

وأضاف: “صلاح تعرض إلى السرقة والظلم بشكل واضح، فأرقامه أفضل بكثير من ساكا وراشفورد، وكذلك لا يجب إغفال أن فريقيهما أرسنال ومانشستر يونايتد قدما نتائج جيدة خلال الموسم الحالي بخلاف ليفربول، ولذلك كان من المفترض أن يتم النظر بعين الاعتبار لأرقام صلاح الذي سجل 19 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في ظل تلك الظروف.”

يُذكر أن صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين، أي نصف عدد المرات التي فاز بها لاعب غير أوروبي منذ إطلاق الجائزة قبل 50 عاماً، بينما فاز الجزائري رياض بالجائزة مرة، ولويس سواريز مثلها، إذ يرى الموقع أن غيابه يعتبر غير مفهوم.